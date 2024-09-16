В Верховной раде отчитались о выполнении плана по мобилизации на Украине

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Мобилизация на Украине идет по плану, но нужно еще три месяца, чтобы недавно обученные войска смогли оказать влияние на поле боя. Об этом заявил газете Financial Times депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Несмотря на это, возможности Украины по ротации своих подразделений или отправке подкреплений еще ограниченны, а армия все еще находится на ранних стадиях пополнения своих войск после введения весной нового закона о мобилизации, отмечает FT.

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.

Кроме того, в конце августа на Украине ввели режим «воюй или работай» для вывода рынка труда из тени. Он предполагает, что все украинцы должны либо вступить в армию, либо обеспечивать воюющих.