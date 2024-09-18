 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью сбили 10 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Брянской областью ПВО сбили 10 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Над Брянской областью сбили еще семь дронов
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Накануне Брянская область также подверглась атаке дронов ВСУ. В ночь на 17 сентября Богомаз отчитался о семи сбитых БПЛА, Вечером 16 сентября над регионом сбили еще 8 беспилотников.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Брянская область БПЛА Александр Богомаз ВСУ
Материалы по теме
Богомаз сообщил о втором сбитом за ночь БПЛА над Брянской областью
Политика
Богомаз сообщил об атаке дронов на поселок Белая Березка
Политика
Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА над Брянской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
Киев выразит Польше протест из-за задержания УсикаОбщество, 01:01
Возвращающий зрение чип компании Маска признали «прорывным устройством»Технологии и медиа, 00:59
В Ярославле загорелось здание с покрышками и горючимОбщество, 00:48
Задержанного в Польше боксера Усика отпустилиСпорт, 00:34
«Ливерпуль» обыграл «Милан» в Лиге чемпионов, «Бавария» забила 9 головСпорт, 00:17
Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерахПолитика, 00:12
Axios узнал, когда Израиль согласовал массовый подрыв пейджеров в ЛиванеПолитика, 00:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в МосквуОбщество, 00:09
Над Брянской областью сбили 10 беспилотниковПолитика, 00:06
Сбербанк внедрит оплату алкоголя и сигарет «по лицу» вместо паспортаФинансы, 00:00
В аэропорту Кракова задержали боксера Александра Усика. ВидеоСпорт, 17 сен, 23:43
Посол Антонов заявил об отсутствии «просвета» в диалоге с США по оружиюПолитика, 17 сен, 23:33
Украинского боксера Усика задержали польские силовикиСпорт, 17 сен, 23:15
Число пострадавших при взрыве пейджеров в Ливане выросло до 4000Политика, 17 сен, 23:01