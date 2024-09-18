Над Брянской областью сбили 10 беспилотников
Над Брянской областью ПВО сбили 10 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.
Накануне Брянская область также подверглась атаке дронов ВСУ. В ночь на 17 сентября Богомаз отчитался о семи сбитых БПЛА, Вечером 16 сентября над регионом сбили еще 8 беспилотников.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
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