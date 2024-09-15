Военные сбили за ночь 29 украинских дронов над семью регионами

Больше всего аппаратов сбили за ночь над Брянской областью — 15 штук

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Дежурные средства ПВО за ночь сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны.

Больше всего аппаратов уничтожили в небе над Брянской областью — 15, еще пять сбили в Курской, четыре — в Смоленской, два — в Орловской, по одному — в Белгородской, Ростовской и Калужской областях.

Губернаторы Калужской, Ростовской и Брянской областей сообщали об отсутствии разрушений и пострадавших.

В начале сентября украинская разведка сообщила о наличии беспилотников, способных достигать целей на росстоянии 1,8 тыс. км. Главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из приоритетов, а президент страны Владимир Зеленский обозначил цель произвести не менее 1 млн дронов в 2024 году.

Кремль связывает удары украинских беспилотников с необходиомстью продолжать военную операцию. «Никак нельзя ассоциировать ночные удары по жилым кварталам, киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.