Военные сбили за ночь 29 украинских дронов над семью регионами
Дежурные средства ПВО за ночь сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны.
Больше всего аппаратов уничтожили в небе над Брянской областью — 15, еще пять сбили в Курской, четыре — в Смоленской, два — в Орловской, по одному — в Белгородской, Ростовской и Калужской областях.
Губернаторы Калужской, Ростовской и Брянской областей сообщали об отсутствии разрушений и пострадавших.
В начале сентября украинская разведка сообщила о наличии беспилотников, способных достигать целей на росстоянии 1,8 тыс. км. Главком ВСУ Александр Сырский называл развитие беспилотных систем одним из приоритетов, а президент страны Владимир Зеленский обозначил цель произвести не менее 1 млн дронов в 2024 году.
Кремль связывает удары украинских беспилотников с необходиомстью продолжать военную операцию. «Никак нельзя ассоциировать ночные удары по жилым кварталам, киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.
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