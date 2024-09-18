Возвращающий зрение чип компании Маска признали «прорывным устройством»

Зрительный имплант Blindsight, который разрабатывает компания бизнесмена Илона Маска Neuralink, позволит видеть незрячим от рождения. Об этом сообщил сам предприниматель в соцсети X.

Он выразил признательность FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Neuralink ранее объявила, что чип получил статус «прорывного устройства». Этот статус ускоряет разработку и одобрение технологий для лечения серьезных заболеваний.

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