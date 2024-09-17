Неизвестные взломали кабинет подозреваемого в мошенничестве главы суда

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Неизвестные люди проникли в здание Солнцевского суда Москвы и взломали дверь в кабинет председателя этого суда Артема Матеты, которого подозревают по делу о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Андрей Аверин на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, которая разрешила возбудить дело против Матеты, передает ТАСС.

По словам адвоката, 14 июля неизвестные ворвались в кабинет Матеты и в кабинет его помощника, записи с камер видеонаблюдения были удалены. О произошедшем рассказал один из сотрудников суда и дал объяснения в письменном виде, добавил Аверин.

Матета проходит по делу о мошенничестве — ст. 159 Уголовного кодекса. Максимальный срок по ней — десять лет лишения свободы. Председателя суда поймали с поличным сотрудники управления «М» ФСБ (занимается борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах) при получении около $40 тыс., сообщили источники РБК этим летом.

Деньги Матета в начале июля получил за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека, рассказал один из собеседников РБК, ссылаясь на данные следствия.

По версии следствия, председатель Солнцевского суда получил от предпринимателя около 88 млн руб., узнало «РИА Новости».

Сам Матета, по словам адвокатов, находится в больнице. Из-за этого несколько раз откладывалось заседание ВККС, которая может разрешать возбуждать уголовные дела против судей.