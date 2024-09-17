Коллегия судей удовлетворила запрос о деле против главы московского суда
Высшая квалификационная коллегии судей (ВККС) удовлетворила представление председателя СК России Александра Бастрыкина о разрешении на возбуждение уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК) в отношении председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ВККС.
«Представление удовлетворено», — сказали в коллегии, отвечая на соответствующий вопрос. Там уточнили, что Матета на заседание ВККС не явился, поскольку, по словам его адвокатов, находится в больнице.
Как отмечает «Интерфакс», заседание коллегии уже дважды откладывалось по состоянию здоровью Матеты, однако в этот раз коллегия сочла доводы защиты судьи неубедительными, а его неявку неуважительной.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ВККС.
Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, Матету поймали с поличным сотрудники управления «М» ФСБ, которое занимается борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах. Судья собирался получить около $40 тыс. за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека.
Согласно закону «О статусе судей Российской Федерации» судья обладает неприкосновенностью, которая распространяется на его жилище, служебное помещение, переписку. Согласие на возбуждение уголовного дела против судьи должна дать Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).
Матета был назначен председателем Солнцевского районного суда указом президента России в ноябре 2021 года. Согласно информации официального портала судов общей юрисдикции Москвы, Матета родился в 1982 году. У него четвертый квалификационный класс. Ранее он занимал должность судьи Московского областного суда, до этого — пост председателя Ногинского городского суда Московской области.
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