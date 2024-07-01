Дело на главу Солнцевского суда решили завести после операции ФСБ

Сотрудники ФСБ застали председателя Солнцевского райсуда Москвы, сына композитора-песенника Матету при получении около $40 тыс., сообщили источники РБК. Бастрыкин обратился в ВККС для возбуждения дела против судьи

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета был пойман с поличным сотрудниками управления «М» ФСБ (занимается борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах) при получении около $40 тыс., рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. Информацию подтвердил другой источник, близкий к системе правосудия. По их данным, операция была проведена около полутора недель назад.

«Деньги Матета получил за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека», — говорит один из собеседников РБК, ссылаясь на данные следствия.

РБК направил запросы в Центр общественных связей ФСБ, а также в пресс-службу Московского городского суда.

Согласно закону «О статусе судей Российской Федерации» судья обладает неприкосновенностью, которая распространяется на его жилище, служебное помещение, переписку. Согласие на возбуждение уголовного дела против судьи должна дать Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

1 июля стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит на заседании 10 июля просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Матеты. В дополнении к предварительной повестке заседания ВККС говорится о ст. 159 УК — это статья о мошенничестве. Максимальный срок по ней — десять лет лишения свободы.

Артем Матета был назначен на должность председателя Солнцевского районного суда указом президента в ноябре 2021 года. Юрисдикция суда распространяется на территории районов Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево.

До этого Матета был судьей Московского областного суда и председателем Ногинского городского суда Московской области. Согласно информации официального портала судов общей юрисдикции Москвы, Матета родился в 1982 году. У него четвертый (из десяти) квалификационный класс.

Собеседник, близкий к системе правосудия, также сообщил, что Артем Матета — сын композитора Игоря Матеты. Матета-старший — автор хитов Маши Распутиной, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко и многих других, бывший участник дуэта «Попугай». Среди его песен — «Играй, музыкант», «Живи, страна», «Ты упал с Луны», «Больше не хочу», «Пьяный кучер», «Эх, Владимир Вольфович». Он написал музыку к сериалам «Всегда говори «всегда», «Персона нон грата», фильму «Жил-был дед», а также для аттракциона братьев Запашных «Среди хищников».

Композитор отказался ответить на вопрос РБК.