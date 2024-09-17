 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ показала место задержания диверсанта, убитого в Свердловской области

Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ показала место задержания диверсанта, убитого в Свердловской области
Video

Сотрудники ФСБ застрелили агента украинской военной разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщил центр общественных связей ведомства. Его пытались задержать в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник, но он оказал вооруженное сопротивление «и был нейтрализован ответным огнем».

По данным ФСБ, агент был гражданином России, он 1984 года рождения. Мужчина совмещал работу на Главное управление разведки Минобороны Украины и членство в «запрещенной в России украинской националистической террористической организации».

У убитого изъяли пистолет Макарова, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности и технику для связи с «кураторами из ГУР».

ФСБ внесла полк «Днепр-1» в список террористических организаций
Политика
Фото:Сергей Харченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, выступивших на стороне Украины в конфликте с Россией. 16 сентября сотрудники спецслужбы задержали жителя Нижнего Новгорода, который добровольно сотрудничал с запрещенным в России террористическим «Легионом «Свобода России». Это подразделение Вооруженных сил Украины, созданное в марте 2022 года, в основном в него входят россияне. В 2023 году Верховный суд России признал легион террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ Украина разведка Свердловская область
Материалы по теме
ФСБ назвала мозговой центр работы британских дипломатов против России
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении подрыва моста в Севастополе
Политика
ФСБ рассекретила архив о массовых казнях в Донецке в 1940-х
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 16 сен, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 16 сен, 17:49
Продажи ликерных вин в России выросли почти в шесть раз за 5 летВино, 11:17
Минобороны отчиталось о выполнении 90 запросов от приграничных регионовПолитика, 11:16
Медведев призвал создать базу персональных данных «врагов России»Политика, 11:06
Новый роман Виктора Пелевина «Круть» выйдет в октябреОбщество, 11:00
В России сформировали фокус-группу для расчетов в криптовалюте по ВЭДКрипто, 11:00
Как ставить выигрышные цели и привлекать в жизнь достаток и успехPro, 10:56
В Москве 21 сентября пройдет конференция «Предпринимательский класс» 3.0Отрасли, 10:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ФСБ показала место задержания диверсанта, убитого в Свердловской областиПолитика, 10:55
Чем грозит индексация утильсбора: рост цен, дефицит и закрытие лазеекАвто, 10:54
Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областьюПолитика, 10:46
Подозреваемый во втором покушении на Трампа ждал в засаде 12 часовПолитика, 10:45
Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании»Спорт, 10:42
Как найти подход к любому сложному собеседнику — Fast CompanyPro, 10:41
Росстат отметил сокращение объемов ввода жилья в РоссииНедвижимость, 10:32