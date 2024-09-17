ФСБ показала место задержания диверсанта, убитого в Свердловской области

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Сотрудники ФСБ застрелили агента украинской военной разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщил центр общественных связей ведомства. Его пытались задержать в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник, но он оказал вооруженное сопротивление «и был нейтрализован ответным огнем».

По данным ФСБ, агент был гражданином России, он 1984 года рождения. Мужчина совмещал работу на Главное управление разведки Минобороны Украины и членство в «запрещенной в России украинской националистической террористической организации».

У убитого изъяли пистолет Макарова, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности и технику для связи с «кураторами из ГУР».

ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, выступивших на стороне Украины в конфликте с Россией. 16 сентября сотрудники спецслужбы задержали жителя Нижнего Новгорода, который добровольно сотрудничал с запрещенным в России террористическим «Легионом «Свобода России». Это подразделение Вооруженных сил Украины, созданное в марте 2022 года, в основном в него входят россияне. В 2023 году Верховный суд России признал легион террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.