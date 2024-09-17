Экспорт рыбы из России за восемь месяцев снизился на 13%

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Экспорт рыбной продукции из России в январе—августе снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев в ходе сессии на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Его слова приводит ТАСС.

«За восемь месяцев 2024 года поставки рыбной продукции составили 1,1 млн т, это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 13%», — уточнил Даушев.

Он отметил, что российскую рыбопродукцию можно поставлять в более чем 70 стран мира. По состоянию за этот период 2024 года экспорт шел только в 51 страну.

В августе Россельхознадзор сообщил, что Россия получила право экспортировать рыбу и рыбную продукцию в Мексику. Ведомство добилось права экспорта, и теперь соответствующие поставки возможны при наличии ветеринарного сертификата формы № 5i, который выдают для экспорта рыбы, ракообразных, моллюсков, водных животных, других объектов промысла и продуктов их переработки.