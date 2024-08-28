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Россия получила право поставлять рыбу в Мексику

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россия получила право экспортировать рыбу и рыбную продукцию в Мексику, сообщил Россельхознадзор.

Там отметили, что ведомство добилось права экспорта и теперь соответствующие поставки возможны при наличии ветеринарного сертификата формы № 5i (на рыбу, ракообразных, моллюсков, водных животных, других объектов промысла и продуктов их переработки).

Производители, желающие поучаствовать в поставках в эту латиноамериканскую страну, должны пройти соответствующее обследование и быть включенными в реестр экспортеров ИС «Цербер» по Мексике.

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Основными товарами, поставляемыми Россией в Мексику, были металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование, транспортные средства, а также продовольственные товары и сельхозсырье (по данным на 2022 год).

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