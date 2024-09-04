Глава Росрыболовства: Россия продолжит ловить рыбу в Балтии даже после претензий

В Росрыболовстве ответили на обвинения стран Балтии в незаконном вылове

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Претензии стран Балтии к России по поводу незаконности вылова рыбы неуместны, страна продолжит добычу рыбы в своих территориальных водах, заявил «РИА Новости» глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Мы сами регулируем вылов в своих территориальных водах. И согласно российскому законодательству мы будем осуществлять рыболовство и в дальнейшем», — заявил Шестаков.

По его словам, Россия не указывает странам Балтии на проблемы с выловом в их территориальных водах, хотя они «у них гораздо больше».

Ранее издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Литва, Латвия и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов. В ответ президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что эти обвинения «голословны», так как добыча рыбы в России «жестко регулируется». Соответствующими обвинениями страны Балтии хотят оставить Евросоюз без российской рыбы, чтобы получить конкурентное преимущество, прокомментировал ситуацию Зверев.