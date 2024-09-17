Минобороны отчиталось о выполнении 90 запросов от приграничных регионов

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Координационный совет по вопросам военной безопасности решил 90 вопросов от властей Курской, Белгородской и Брянской областей по обеспечению группировки прикрытия госграницы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Всего по состоянию на 17 сентября от властей трех приграничных регионов поступил 91 вопрос об обеспечении группировки прикрытия госграницы.

В Курской области были решены 45 вопросов, в Белгородской — 27 вопросов, в Брянской — 18 вопросов, доложили в министерстве.

Согласно графику поставок вооружения, военной и специальной техники, Минобороны выполнило 121 такую поставку.

Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий был создан Минобороны через неделю после начала боев с украинской армией в Курской области.

Совет не подменяет оперативное управление войсками, а работает для более эффективного обеспечения военнослужащих, «решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов», заявляли в Минобороны. Глава военного ведомства Андрей Белоусов пообещал решать вопросы «быстро и без проволочек».

В состав совета вошли профильные заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей.