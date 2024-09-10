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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничных регионов

Сюжет
Военная операция на Украине

Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничных регионов
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Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по вопросам военной безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Главе оборонного ведомства доложили о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и защите населения и инфраструктуры приграничных территорий», — говорится в сообщении.

Белоусов также обсудил с главами трех приграничных регионов и командующими группировок войск текущую обстановку, заслушал доклады своих заместителей по вопросам материально-технического, медицинского, инженерного, транспортного обеспечения приграничных территорий, обеспечения группировок войск востребованными вооружением, военной и специальной техникой.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В Минобороны России 15 августа создали координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

Предыдущее заседание координационного совета состоялось 3 сентября. На нем Белоусов обсудил с губернаторами трех регионов и командующими группировок войск текущую ситуацию и заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, а также вопросы содействия эвакуации населения.

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Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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