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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Он не уточнил, были ли пострадавшие и разрушения.

С начала дня в регионе трижды объявляли ракетную опасность. Самая долгая длилась 42 минуты.

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Фото:Николай Титов / Global Look Press

Бои с украинской армией в Курской области идут с 6 августа. За ночь с 16 на 17 сентября в регионе был сбит один украинский беспилотник, а также 15 дронов в Брянской области.

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Курская область Алексей Смирнов ракета ВСУ ПВО
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