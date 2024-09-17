Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
Он не уточнил, были ли пострадавшие и разрушения.
С начала дня в регионе трижды объявляли ракетную опасность. Самая долгая длилась 42 минуты.
Бои с украинской армией в Курской области идут с 6 августа. За ночь с 16 на 17 сентября в регионе был сбит один украинский беспилотник, а также 15 дронов в Брянской области.
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