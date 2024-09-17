Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Он не уточнил, были ли пострадавшие и разрушения.

С начала дня в регионе трижды объявляли ракетную опасность. Самая долгая длилась 42 минуты.

Бои с украинской армией в Курской области идут с 6 августа. За ночь с 16 на 17 сентября в регионе был сбит один украинский беспилотник, а также 15 дронов в Брянской области.