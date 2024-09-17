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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о 16 сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Министерство обороны России
Фото: Министерство обороны России

Противовоздушная оборона России за ночь сбила 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны.

В частности, 15 дронов уничтожили над территорией Брянской области и один над территорией Курской области.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ночью брянский губернатор Александр Богомаз сообщал о семи сбитых беспилотниках. Еще ранее над регионом уничтожили восемь дронов. Как уточнили в Минобороны, ту атаку пресекли около 22:00 мск.

После начала военной операции на Украине над российскими регионами регулярно сбивают дроны. Один из крупнейших за последнее время налетов произошел в ночь на 10 сентября. Тогда военные сбили 144 беспилотника. Под атаку попала в том числе Московская область. В Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

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Минобороны Брянская область Курская область беспилотники
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