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Политика ,  
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В Зимбабве упал вертолет, на котором должен был лететь президент страны

Вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, потерпел крушение вскоре после взлета, сообщил министр информации страны Дженфан Мусвере, передает ZBC

Он подчеркнул, что главы государства не было на борту. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. В результате аварийной посадки никто из членов экипажа не пострадал, отметил он. Управление гражданской авиации Зимбабве начало расследование.

Иран назвал причину крушения вертолета президента Эбрахима Раиси
Политика
Обстановка на месте&nbsp;крушения вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси в горном районе иранской провинции Восточный Азербайджан,&nbsp;20 мая 2024 г.

В конце мая разбился вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Лидер страны возвращался после визита в Азербайджан. Вместе с ним на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек, все они погибли. Причиной крушения стал густой туман, из-за которого произошло столкновение с горой, сообщили власти.

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Зимбабве Вертолет крушения
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