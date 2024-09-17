В Зимбабве упал вертолет, на котором должен был лететь президент страны

Вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, потерпел крушение вскоре после взлета, сообщил министр информации страны Дженфан Мусвере, передает ZBC

Он подчеркнул, что главы государства не было на борту. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. В результате аварийной посадки никто из членов экипажа не пострадал, отметил он. Управление гражданской авиации Зимбабве начало расследование.

В конце мая разбился вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Лидер страны возвращался после визита в Азербайджан. Вместе с ним на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек, все они погибли. Причиной крушения стал густой туман, из-за которого произошло столкновение с горой, сообщили власти.