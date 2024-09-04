В Шереметьево экстренно сел летевший из Индии в Британию Boeing 787
Пассажирский лайнер Boeing 787, который летел из Индии в Великобританию, совершил срочную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщили источники «Интерфакса».
«Самолет Boeing 787 выполняет полет из Индии в Великобританию, из-за отказа в одном из двигателей готовится к экстренной посадке в Шереметьево», — сказал собеседник агентства.
Посадка прошла успешно. «В 18:36 мск самолет успешно произвел экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. У самолета произошел отказ автомата тяги», — сказал собеседник агентства ТАСС в экстренных службах.
Ранее, 3 августа, самолет Airbus, который следовал из Москвы в Сочи, экстренно сел в Ставрополье.
Командир воздушного судна запросил экстренную посадку, возможно, из-за сработавшей сигнализации о неисправности.
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