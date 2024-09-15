Летевший с Кипра самолет экстренно приземлился из-за трещины в стекле
Самолет авиакомпании Air Horizont совершил вынужденную посадку в аэропорту «Элефтериос Венизелос» в Афинах, сообщает Pronews.
Рейс направлялся из кипрского города Ларнаки в столицу Словакии Братиславу, однако был вынужден сесть в столице Греции из-за трещины на ветровом стекле.
На борту находились 177 пассажиров, о пострадавших информации нет.
Ранее вынужденную посадку в городе Братск совершил самолет авиакомпании S7, который 10 сентября летел по маршруту Владивосток — Новосибирск. Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов