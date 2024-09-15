Летевший с Кипра самолет экстренно приземлился из-за трещины в стекле

Самолет авиакомпании Air Horizont совершил вынужденную посадку в аэропорту «Элефтериос Венизелос» в Афинах, сообщает Pronews.

Рейс направлялся из кипрского города Ларнаки в столицу Словакии Братиславу, однако был вынужден сесть в столице Греции из-за трещины на ветровом стекле.

На борту находились 177 пассажиров, о пострадавших информации нет.

Ранее вынужденную посадку в городе Братск совершил самолет авиакомпании S7, который 10 сентября летел по маршруту Владивосток — Новосибирск. Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь.