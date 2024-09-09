Суд оставил без изменения приговор 78-летнему физику Маслову по делу о госизмене

Суд оставил без изменения приговор 78-летнему физику по делу о госизмене

Маслов занимался исследованиями в области аэродинамики. В мае его приговорили к 14 годам, признав виновным в передаче секретных данных Германии

Анатолий Маслов (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Второй апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционные жалобы защиты 78-летнего физика из Новосибирска Анатолия Маслова и оставил приговор Санкт-Петербургского городского суда без изменений, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В мае суд признал физика виновным в госизмене (ст. 275 УК) и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в передаче Германии данных о закрытых научных разработках.

Маслов был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Его арестовали летом 2022 года по подозрению в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну. По версии ФСБ, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. Осужденный отрицает вину, а его защита считает обвинение незаконным.

Адвокаты Маслова считают, что тот не сможет пережить наказание, поскольку испытывал проблемы со здоровьем еще до ареста. В мае они сообщили «Коммерсанту», что физик получает недостаточно медицинской помощи, а тюремные медики не позволяют передать в СИЗО препараты.

До задержания Маслов также работал профессором Новосибирского государственного университета, был членом Национального комитета России по теоретической и прикладной механике, Национального комитета России по машиностроению, членом двух специализированных советов по защите докторских диссертаций.

Ученый имеет премию и золотую медаль имени профессора Н.Е. Жуковского и премию имени академика Г.И. Петрова за работы по теории авиации, а также в области теории гидродинамической устойчивости и турбулентности. Маслов занимался исследованиями в области аэродинамики, в частности, им были разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.