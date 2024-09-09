 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд оставил без изменения приговор 78-летнему физику по делу о госизмене

Суд оставил без изменения приговор 78-летнему физику Маслову по делу о госизмене
Маслов занимался исследованиями в области аэродинамики. В мае его приговорили к 14 годам, признав виновным в передаче секретных данных Германии
Анатолий Маслов
Анатолий Маслов (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Второй апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел апелляционные жалобы защиты 78-летнего физика из Новосибирска Анатолия Маслова и оставил приговор Санкт-Петербургского городского суда без изменений, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В мае суд признал физика виновным в госизмене (ст. 275 УК) и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в передаче Германии данных о закрытых научных разработках.

В Кремле увидели письмо из-за дел о госизмене трех сибирских ученых
Политика
Дмитрий Песков

Маслов был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Его арестовали летом 2022 года по подозрению в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну. По версии ФСБ, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. Осужденный отрицает вину, а его защита считает обвинение незаконным.

Адвокаты Маслова считают, что тот не сможет пережить наказание, поскольку испытывал проблемы со здоровьем еще до ареста. В мае они сообщили «Коммерсанту», что физик получает недостаточно медицинской помощи, а тюремные медики не позволяют передать в СИЗО препараты.

До задержания Маслов также работал профессором Новосибирского государственного университета, был членом Национального комитета России по теоретической и прикладной механике, Национального комитета России по машиностроению, членом двух специализированных советов по защите докторских диссертаций.

Ученый имеет премию и золотую медаль имени профессора Н.Е. Жуковского и премию имени академика Г.И. Петрова за работы по теории авиации, а также в области теории гидродинамической устойчивости и турбулентности. Маслов занимался исследованиями в области аэродинамики, в частности, им были разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Инвесторы вывели более $1 млрд за неделю из криптовалютных ETF

Родион Газманов, Зайцева и директор зоопарка. Как закончились выборы в Мосгордуму

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Санкт-Петербург ученый суд госизмена Германия
Материалы по теме
Сотрудники института РАН сообщили об аресте третьего ученого за госизмену
Общество
Ученого РАН арестовали за взятку в ₽1,5 млн
Общество
Глава РАН заявил о пристальном внимании к делам против ученых
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Путин присвоил звание народной артистки озвучившей Степашку ГолубенцевойОбщество, 16:21
МАГАТЭ рекомендовало не запускать реакторы ЗАЭС, пока есть угрозаПолитика, 16:14
Путин разрешил Белоусову устанавливать порядок допуска граждан к гостайнеПолитика, 16:08
Минобороны отчиталось об уничтожении командного пункта ВСУ авиабомбой ФАБПолитика, 16:04
Топ-5 матчей новой недели КХЛСпорт, 15:56
«Копейке» — 54 года: необычные факты о ВАЗ-2101, которые мало кто знаетАвто, 15:55
В ПСБ рассказали о методах защиты безопасности клиентов от мошенниковПресс-релиз, 15:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СОГАЗ объявила о расширении работы в Крыму и новых регионах РоссииБизнес, 15:50
Появились первые фото разбившегося самолета «Алекс-251» в ПодмосковьеОбщество, 15:42
Украинцам ограничили покупки за валюту за рубежомФинансы, 15:35
РЖД решили возобновить пассажирское сообщение с КитаемЭкономика, 15:29
Российское вторичное жилье дорожало вдвое быстрее новостроекНедвижимость, 15:29
Hongqi анонсировал дебют обновленного кроссовера HS5 в РоссииАвто, 15:25
СК возбудил дело о гибели двух пилотов самолета-амфибии в ПодмосковьеОбщество, 15:20