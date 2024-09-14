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Военная операция на Украине ,  
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В Сумской области получил повреждение энергетический объект

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Сумской области Украины под атаку попал энергообъект, из-за повреждения оборудования были обесточены несколько электроподстанций, сообщило Минэнерго страны.

В ведомстве добавили, что были обесточены и подстанции в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

В ночь на 14 сентября воздушную тревогу объявляли на большей части Украины, в Сумской области сигнал действовал около девяти часов. Взрывы прогремели в Киеве и Одессе, сообщили местные власти. ТСН писал о взрывах в Черкасской и Полтавской областях.

В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Политика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. За последний месяц министерство неоднократно сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам энергетики на Украины.

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