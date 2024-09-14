В Сумской области получил повреждение энергетический объект
В Сумской области Украины под атаку попал энергообъект, из-за повреждения оборудования были обесточены несколько электроподстанций, сообщило Минэнерго страны.
В ведомстве добавили, что были обесточены и подстанции в подконтрольных Украине районах Запорожской области.
В ночь на 14 сентября воздушную тревогу объявляли на большей части Украины, в Сумской области сигнал действовал около девяти часов. Взрывы прогремели в Киеве и Одессе, сообщили местные власти. ТСН писал о взрывах в Черкасской и Полтавской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. За последний месяц министерство неоднократно сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам энергетики на Украины.
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