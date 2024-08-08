Вертолет Robinson нашли у вулкана на Камчатке лежащим на боку

Вертолет Robinson (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

Вертолет Robinson нашли лежащим на боку около вулкана на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета.

«По предварительным данным, 8 августа 2024 года вблизи вулкана Малый Семячик на расстоянии около 130 км от г. Петропавловск-Камчатский обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства произошедшего, а также информацию о повреждениях судна и количестве пострадавших еще уточняют.

Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Еще один вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в Якутии в ночь на 19 июля. Поиски пропавшего вертолета начались 21 июля, но тогда их пришлось приостановить из-за непогоды.

Обломки обнаружили на следующий день — утром 22 июля, в результате крушения погибли четыре человека. Возможными причинами крушения вертолета могли быть ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятная погода, уточнил тогда Следственный комитет.