В ЛНР направили еще одну группу спасателей для тушения пожаров

Для тушения пожаров в Луганской Народной Республике (ЛНР) направили третью аэромобильную группировку МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

«В регион прибудут более 70 специалистов и 13 единиц техники», — добавили в МЧС.

Ранее по поручению главы ведомства Александра Куренкова в регион прибыли более 200 специалистов и 44 единицы техники. Сотрудников МЧС направляют в районы с наиболее сложной обстановкой. По данным ведомства, площадь пожаров в ЛНР превышает 3,4 тыс. га.

Утром 15 сентября МЧС предупредило о чрезвычайной и высокой пожароопасности в некоторых районах республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что к массовым пожарам могли привести умышленные поджоги. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что местные жители «нашли бутылки с зажигательной смесью».