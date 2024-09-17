В ЛНР направили еще одну группу спасателей для тушения пожаров
Для тушения пожаров в Луганской Народной Республике (ЛНР) направили третью аэромобильную группировку МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
«В регион прибудут более 70 специалистов и 13 единиц техники», — добавили в МЧС.
Ранее по поручению главы ведомства Александра Куренкова в регион прибыли более 200 специалистов и 44 единицы техники. Сотрудников МЧС направляют в районы с наиболее сложной обстановкой. По данным ведомства, площадь пожаров в ЛНР превышает 3,4 тыс. га.
Утром 15 сентября МЧС предупредило о чрезвычайной и высокой пожароопасности в некоторых районах республики. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что к массовым пожарам могли привести умышленные поджоги. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что местные жители «нашли бутылки с зажигательной смесью».
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