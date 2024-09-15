В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого завода
На алюминиевом заводе в Луганской народной республике (ЛНР) пожарные ликвидировали открытый огонь, сообщает управление МЧС по региону.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на заводе в районе села Степное на площади 4400 кв. м», — говорится в сообщении.
В то же время борьба с пожаром еще продолжается.
Алюминиевый завод загорелся из-за начавшегося ландшафтного пожара, огонь с травы перекинулся на цех с готовой продукцией.
О масштабном ландшафтном пожаре в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа МЧС сообщало накануне вечером. Ведомство отмечало проблемы с тушением из-за сильных порывов ветра.
Утром 15 сентября МЧС предупредило о чрезвычайной и высокой пожароопасности (4-й и 5-й классы) в некоторых районах ЛНР.
Ранее, 2 сентября, администрация Антрацитовского района ввела режим ЧС муниципального характера и начала сбор помощи пострадавшим от пожаров.
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