МЧС: в ЛНР потушили открытый огонь на алюминиевом заводе в районе села Степное

В ЛНР потушили открытый огонь на территории алюминиевого завода

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На алюминиевом заводе в Луганской народной республике (ЛНР) пожарные ликвидировали открытый огонь, сообщает управление МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на заводе в районе села Степное на площади 4400 кв. м», — говорится в сообщении.

В то же время борьба с пожаром еще продолжается.

Алюминиевый завод загорелся из-за начавшегося ландшафтного пожара, огонь с травы перекинулся на цех с готовой продукцией.

О масштабном ландшафтном пожаре в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа МЧС сообщало накануне вечером. Ведомство отмечало проблемы с тушением из-за сильных порывов ветра.

Утром 15 сентября МЧС предупредило о чрезвычайной и высокой пожароопасности (4-й и 5-й классы) в некоторых районах ЛНР.

Ранее, 2 сентября, администрация Антрацитовского района ввела режим ЧС муниципального характера и начала сбор помощи пострадавшим от пожаров.