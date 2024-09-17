Ребенок погиб при пожаре в Новой Москве

В Новой Москве в результате пожара в частном доме погиб семилетний ребенок, сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее в ведомстве сообщили об одном пострадавшем — отце мальчика. Он рассказал спасателям, что в доме находится семилетний ребенок. Позднее в ведомстве сообщили об обнаружении тела мальчика.

Пожар вспыхнул в СНТ «Маяк-Бурцево». Огонь охватил 110 кв. м — обрушились кровля, перекрытия и стены двухэтажного дома. Позднее возгорание перекинулось на рядом стоящее здание.

В тушении пожара принимали участие 37 специалистов и девять единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны. Прокуратура Москвы сообщила о начале проверки.

Ранее в Ростовской области потушили пожар в садовом обществе «Задонье». Повреждения получили 15 строений, включая четыре жилых дома. В МЧС не уточнили площадь пожара.