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Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk. Видео

Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk. Видео
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Глава Чечни Рамзан Кадыров проехал по Грозному на мотоцикле Minsk вместе с мэром города Хас-Магомедом Кадыровым. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава Чечни проехал по улицам города и пообщался с местными жителями. «Я также осмотрел несколько строительных площадок», — добавил он. В их числе был и новый район, названный в честь президента России Владимира Путина. Кадыров сообщал, что район на площади 200 га планируют достроить к 2027 году.

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«Хас-Магомед Кадыров показал мне проект новой городской шестиполосной дороги, которая свяжет центр столицы с площадью Минутка», — продолжил глава Чечни. Она должна разгрузить магистрали и повысить комфортность передвижения внутри города, добавил он.

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Рамзан Кадыров Чечня Грозный мотоцикл
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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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