В Ростовской области ввели временные отключения света из-за пожаров
В Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за природных пожаров.
«Отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных образований. Органы местного самоуправления самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи», — приводит ТАСС сообщение правительства региона.
МЧС в последние дни предупреждает жителей Ростовской области о чрезвычайной пожароопасности и рекомендует воздерживаться от разведения костров. 15 сентября губернатор Василий Голубев заявил, что с начала дня зафиксировано свыше 50 пожаров. Одной из причин пожаров стал сильный ветер, он же затрудняет тушение огня. Голубев заявил, что возгорания тушат в Неклиновском, Каменском и Аксайском районах. Ситуацию в последнем он назвал сложной.
16 сентября глава региона рассказал, что ситуация с пожарами остается напряженной. По словам Голубева, в селе Александровка Азовского района загорелась сухая растительность в нескольких местах, в том числе во дворе частного дома, после чего огонь перекинулся на жилой дом. Двух маломобильных граждан, которые в нем находились, спасти не удалось.
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