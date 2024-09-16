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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили ракету и беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Над Курской областью средства ПВО сбили украинскую ракету и беспилотник, сообщили в Telegram глава региона Алексей Смирнов и пресс-служба Минобороны.

БПЛА самолетного типа уничтожили над областью примерно в 16:45 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Позже Смирнов проинформировал о сбитой ракете. Он призвал жителей не приближаться к ее обломкам. Примерно за полчаса до этого сообщения, в 17:13, в области объявили режим ракетной опасности, он продлился три минуты.

В Курской области уничтожили несколько беспилотников типа «Баба-яга»
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Накануне над Курской областью сбили несколько беспилотников типа «Баба-яга».

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Курской области ситуация обострилась после того, как 6 августа на территорию региона прорвались украинские боевики, боевые действия идут там до сих пор.

В связи с этим в приграничных районах объявили эвакуацию. 16 сентября в Рыльском и Хомутовском районах области расширили зону обязательной эвакуации.

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Курская область БПЛА ракета ВСУ Алексей Смирнов Минобороны
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