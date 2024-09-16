В Курской области сбили ракету и беспилотник
Над Курской областью средства ПВО сбили украинскую ракету и беспилотник, сообщили в Telegram глава региона Алексей Смирнов и пресс-служба Минобороны.
БПЛА самолетного типа уничтожили над областью примерно в 16:45 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.
Позже Смирнов проинформировал о сбитой ракете. Он призвал жителей не приближаться к ее обломкам. Примерно за полчаса до этого сообщения, в 17:13, в области объявили режим ракетной опасности, он продлился три минуты.
Накануне над Курской областью сбили несколько беспилотников типа «Баба-яга».
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. В Курской области ситуация обострилась после того, как 6 августа на территорию региона прорвались украинские боевики, боевые действия идут там до сих пор.
В связи с этим в приграничных районах объявили эвакуацию. 16 сентября в Рыльском и Хомутовском районах области расширили зону обязательной эвакуации.
В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил
Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа
В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон
Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов