Грузия на две недели введет ограничения на единственном КПП с Россией
Пункт пропуска на границе России и Грузии будет закрыт по утрам в течение двух недель. Об этом сообщила служба доходов Минфина республики, передает «Sputnik Грузия».
Речь идет о контрольно-пропускном пункте «Казбеги» (с российской стороны — «Верхний Ларс»). Ограничение будет действовать в промежутках между 06:00 и 09:00 (05:00 и 08:00 мск) с 18 сентября по 2 октября.
Причиной временного закрытия КПП в ведомстве назвали ремонтные работы на дорогах.
В июле власти Эстонии предложили закрывать по ночам два контрольно-пропускных пункта с Россией — «Лухамаа» и «Койдула». КПП «Койдула» будет открыт с 05:00 до 22:00, таможенное оформление перевозимых товаров — с 07:00 до 19:00.
Предлагаемое изменение не касается железнодорожного пункта пропуска в Койдула. Глава Минфина Эстонии Март Вырклаэв объяснил, что ограничения необходимы для усиления контроля за подсанкционными товарами, а также для обеспечения безопасности движения.
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