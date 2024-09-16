Грузия будет закрывать пункт пропуска на границе с Россией на три часа

Грузия на две недели введет ограничения на единственном КПП с Россией

Фото: Леван Авлабрели / Sputnik / РИА Новости

Пункт пропуска на границе России и Грузии будет закрыт по утрам в течение двух недель. Об этом сообщила служба доходов Минфина республики, передает «Sputnik Грузия».

Речь идет о контрольно-пропускном пункте «Казбеги» (с российской стороны — «Верхний Ларс»). Ограничение будет действовать в промежутках между 06:00 и 09:00 (05:00 и 08:00 мск) с 18 сентября по 2 октября.

Причиной временного закрытия КПП в ведомстве назвали ремонтные работы на дорогах.

В июле власти Эстонии предложили закрывать по ночам два контрольно-пропускных пункта с Россией — «Лухамаа» и «Койдула». КПП «Койдула» будет открыт с 05:00 до 22:00, таможенное оформление перевозимых товаров — с 07:00 до 19:00.

Предлагаемое изменение не касается железнодорожного пункта пропуска в Койдула. Глава Минфина Эстонии Март Вырклаэв объяснил, что ограничения необходимы для усиления контроля за подсанкционными товарами, а также для обеспечения безопасности движения.