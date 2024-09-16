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После обыска в хостеле со 108 мигрантами их отправили на проверку

После обыска в хостеле со 108 мигрантами их отправили на проверку
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Следователи обнаружили 108 мигрантов во время обысков в хостеле на Зоологической улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного отделения Следственного комитета.

Провести обыски решили после того, как в ведомство поступила информация о нарушении в хостеле миграционного законодательства.

«Указанные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Мигрантов проверят на совершение ими прочих правонарушений, двоих поставили на воинский учет и вручили им повестки, добавили там.

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Администрацию и руководство хостела доставили в подразделения московского СК, подчеркнули в ведомстве.

8 августа президент Владимир Путин подписал закон, по которому лишать иностранцев приобретенного ими российского гражданства можно за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

16 сентября более чем 90 мигрантам вручили повестки после рейда по рынкам в Красноярске. Всего на легальность проверили 520 иностранных граждан, после чего семерых из них решили депортировать.

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Москва хостел мигранты нелегалы обыски Следственный комитет
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