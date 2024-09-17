Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Алма-Ате

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Роботы-курьеры будут доставлять пользователям «Яндекс Go» в Алма-Ате заказы из ресторанов и кафе в районе «золотого квадрата», сообщила РБК пресс-служба компании.

«Золотым квадратом» в столице Казахстана считается жилищный массив, расположенный в границах улиц Желтоксан — Абая — Кунаева — Кабанбай батыра. Городской квартал сформировался в 1930–1970 годах.

На первом этапе роботы будут работать в Алмалинском районе и возить заказы из шести ресторанов в промежутке с 11:00 до часу ночи. Со временем зона доставки будет расширена и будет подключено больше заведений.

«Они [роботы] способны распознавать объекты, планировать маршрут и самостоятельно перемещаться по городу, пропуская пешеходов и объезжая препятствия», — говорится в сообщении. Чтобы забрать заказ, достаточно подойти к роботу и нажать в приложении кнопку «Открыть крышку».

Роботы-доставщики разработаны внутри компании, они оснащены четырьмя видами сенсоров, которые позволяют видеть все вокруг на расстоянии до 100 м. Высокоточная карта города помогает роботам ориентироваться на месте, а нейросети — распознавать светофоры, дорожные знаки и другие объекты. Такой доставщик может взбираться на бордюры высотой до 10 сантиметров, передвигаться в снег и дождь.

«Вместимость грузового отсека составляет 60 литров — можно положить шесть больших пицц и четыре двухлитровые бутылки воды», — объяснили в «Яндексе».

«Яндекс» начал тестировать беспилотного робота-курьера для перевозки небольших грузов в 2019 году. С 2021 по 2023 год проходил эксперимент по доставке посылок с помощью роботов «Яндекса» совместно с «Почтой России», после чего аппараты, участвовавшие в тестировании, перевели на доставку заказов в «Яндекс Еду» и «Лавку». Сейчас в программе участвует более 300 магазинов и ресторанов, в том числе «Вкусно — и точка», «Азбука вкуса», «Теремок», «Шоколадница» и «Бургер Кинг».

В мае 2024 года «Яндекс» сообщил, что роботы-курьеры используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне (Краснодарский край), Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область).

Роботы-курьеры доставляют заказы из сервисов «Яндекс Еда» и «Лавка» в деловом центре «Москва-Сити», в районах Тверской, Раменки и Аэропорт, а в Пресненском, Ломоносовском, Тропарево-Никулино и Фили-Давыдково — только заказы из «Лавки».