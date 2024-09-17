 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Алма-Ате

Яндекс YDEX ₽4 120 +5,25% Купить
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Роботы-курьеры будут доставлять пользователям «Яндекс Go» в Алма-Ате заказы из ресторанов и кафе в районе «золотого квадрата», сообщила РБК пресс-служба компании.

«Золотым квадратом» в столице Казахстана считается жилищный массив, расположенный в границах улиц Желтоксан — Абая — Кунаева — Кабанбай батыра. Городской квартал сформировался в 1930–1970 годах.

На первом этапе роботы будут работать в Алмалинском районе и возить заказы из шести ресторанов в промежутке с 11:00 до часу ночи. Со временем зона доставки будет расширена и будет подключено больше заведений.

«Они [роботы] способны распознавать объекты, планировать маршрут и самостоятельно перемещаться по городу, пропуская пешеходов и объезжая препятствия», — говорится в сообщении. Чтобы забрать заказ, достаточно подойти к роботу и нажать в приложении кнопку «Открыть крышку».

Роботы-доставщики разработаны внутри компании, они оснащены четырьмя видами сенсоров, которые позволяют видеть все вокруг на расстоянии до 100 м. Высокоточная карта города помогает роботам ориентироваться на месте, а нейросети — распознавать светофоры, дорожные знаки и другие объекты. Такой доставщик может взбираться на бордюры высотой до 10 сантиметров, передвигаться в снег и дождь.

«Вместимость грузового отсека составляет 60 литров — можно положить шесть больших пицц и четыре двухлитровые бутылки воды», — объяснили в «Яндексе».

В Москве произошла авария с роботом-доставщиком и автомобилем
Общество

«Яндекс» начал тестировать беспилотного робота-курьера для перевозки небольших грузов в 2019 году. С 2021 по 2023 год проходил эксперимент по доставке посылок с помощью роботов «Яндекса» совместно с «Почтой России», после чего аппараты, участвовавшие в тестировании, перевели на доставку заказов в «Яндекс Еду» и «Лавку». Сейчас в программе участвует более 300 магазинов и ресторанов, в том числе «Вкусно — и точка», «Азбука вкуса», «Теремок», «Шоколадница» и «Бургер Кинг».

В мае 2024 года «Яндекс» сообщил, что роботы-курьеры используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне (Краснодарский край), Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область).

Роботы-курьеры доставляют заказы из сервисов «Яндекс Еда» и «Лавка» в деловом центре «Москва-Сити», в районах Тверской, Раменки и Аэропорт, а в Пресненском, Ломоносовском, Тропарево-Никулино и Фили-Давыдково — только заказы из «Лавки».

В Красноярске завели дело о миллиардном хищении у Минобороны

Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

В Подмосковье на продажу выставлен дом-слон

Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Компании
Казахстан Алма-Ата Яндекс роботы курьер
ООО "ЯНДЕКС"
Материалы по теме
Генетический центр купил сервис телемедицины «Яндекса»
Бизнес
«Яндекс Go» начал штрафовать за использование самоката детьми
Общество
«Яндекс Маркет» запустит оптовые поставки из Китая
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 101,28 (+0,48) Инвестиции, 16 сен, 17:49 Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 91,14 (+0,21) Инвестиции, 16 сен, 17:49
В Красноярском крае задержали банду нелегальных наркологовОбщество, 08:18
Опрос РБК: как санкции, обмен активами и кейс СМЗ повлияли на инвесторовИнвестиции, 08:00
«Росатом» допустил отклонение объема грузопотока Севморпути от планаЭкономика, 08:00
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Алма-АтеТехнологии и медиа, 08:00
В Сумах после взрывов перестали ходить троллейбусыПолитика, 07:51
Подозреваемый в покушении на Трампа говорил о желании убить Путина и КимаПолитика, 07:36
Жительница курского приграничья рассказала об эвакуации на велосипедеПолитика, 07:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:35
Кто выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2024/25Спорт, 07:31
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа БлиновскойОбщество, 07:22
У обвиненного во взятках генерала Беглова арестовали имущество на ₽49 млнПолитика, 07:10
Деньги делают человека счастливым, доказали ученые. Но есть нюансPro, 07:01
Обвиненного в насилии рэпера P.Diddy арестовалиПолитика, 06:40
Американцы жаловались на поведение подозреваемого в покушении на ТрампаПолитика, 06:40