В Москве произошла авария с роботом-доставщиком и автомобилем

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Робот-курьер столкнулся с автомобилем в Москве, сообщили РБК в пресс-службе компании «Яндекс».

«Робот-доставщик начал движение на регулируемом пешеходном переходе на зелёный сигнал светофора. Когда робот практически завершил переезд, его задел автомобиль», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, однако устройство для доставки получило незначительные повреждения. Позднее робот вернулся к работе, уточнили в пресс-службе. У водителя и компании не возникло взаимных претензий друг к другу.

Роботы-доставщики в автономном режиме проезжают ежедневно тысячи пешеходных переходов, отметили в компании.

«Мы обучили робота-доставщика таким образом, чтобы если он подъезжал к регулируемому пешеходному переходу, и горел зеленый свет, он ждал красного и следующего зеленого и только тогда начинал ехать», — сообщили в «Яндексе».

В мае «Яндекс» сообщил, что роботы-курьеры используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне, Иннополисе и Мурино. В компании отметили, что располагают необходимой экспертизой и технически готовы начать серийное производство устройств для доставки, однако этот вопрос будет зависеть от экономических факторов. «Яндекс» уточнил, что в сборке находятся 130 роботов, их производство должно завершиться в 2024 году.