 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве произошла авария с роботом-доставщиком и автомобилем

В Москве произошла авария с роботом-доставщиком и автомобилем
Video

Робот-курьер столкнулся с автомобилем в Москве, сообщили РБК в пресс-службе компании «Яндекс».

«Робот-доставщик начал движение на регулируемом пешеходном переходе на зелёный сигнал светофора. Когда робот практически завершил переезд, его задел автомобиль», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, однако устройство для доставки получило незначительные повреждения. Позднее робот вернулся к работе, уточнили в пресс-службе. У водителя и компании не возникло взаимных претензий друг к другу.

Роботы-доставщики в автономном режиме проезжают ежедневно тысячи пешеходных переходов, отметили в компании.

«Мы обучили робота-доставщика таким образом, чтобы если он подъезжал к регулируемому пешеходному переходу, и горел зеленый свет, он ждал красного и следующего зеленого и только тогда начинал ехать», — сообщили в «Яндексе».

В «Яндексе» оценили готовность к серийному производству роботов-курьеров
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В мае «Яндекс» сообщил, что роботы-курьеры используются в отдельных районах Москвы, в Красной Поляне, Иннополисе и Мурино. В компании отметили, что располагают необходимой экспертизой и технически готовы начать серийное производство устройств для доставки, однако этот вопрос будет зависеть от экономических факторов. «Яндекс» уточнил, что в сборке находятся 130 роботов, их производство должно завершиться в 2024 году.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
новости Москва роботы доставка ДТП
Материалы по теме
Путин поставил задачу установить в России 100 тыс. роботов
Экономика
В «Яндексе» оценили готовность к серийному производству роботов-курьеров
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 05 авг, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 05 авг, 17:54
Московская прокуратура составила портрет типичного преступникаОбщество, 00:50
Сборная Франции сыграет с Испанией в финале Олимпиады в ПарижеСпорт, 00:48
Администратора бара в Петербурге обвинили в дискредитации армииОбщество, 00:42
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасностьПолитика, 00:31
Президент Ирана заявил Шойгу о конце эпохи превосходства СШАПолитика, 00:30
Швейцарскую EF Education First признали нежелательной в РоссииПолитика, 00:23
10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили его последствияБизнес, 00:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве произошла авария с роботом-доставщиком и автомобилемОбщество, 00:11
Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на ОлимпиадеСпорт, 00:07
Разгромные победы лидеров. Итоги тура РПЛСпорт, 00:01
Налоговики вскрыли схемы «двойных продаж» и «лжеэкспорта» сигаретЭкономика, 00:00
Рекордсменку мира в беге лишили серебра Олимпиады из-за дисквалификацииСпорт, 05 авг, 23:56
Испанские футболисты вышли в финал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 05 авг, 23:55
«Сбер» вслед за ВТБ объявил о повышении ставок по ипотекеФинансы, 05 авг, 23:30