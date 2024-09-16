В Курской области уничтожили несколько беспилотников типа «Баба-яга»

Спецназ «Ахмат» уничтожил на курском направлении несколько беспилотников типа «Баба-яга», заявил командир «Ахмата, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС Апты Алаудинов в телеграм-канале.

«Бабой Ягой» российские военные называют украинский дрон Vampire.

«Несколько гексокопторов «Баба-яга» [уничтожены]. Ну, и расчет «Бабы-яги» тоже уничтожен нашими ребятами сегодня», — сказал Алаудинов.

По его словам, бойцы спецназа уничтожили несколько единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, были разбиты артиллерийская установка и миномет.

По словам командира «Ахмата», участок, на котором находится подразделение, остается стабильным. Пытающихся закрепиться на этой территории украинских военных спецназ уничтожает, добавил Алаудинов.

Гексакоптер Vampire оснащен инфракрасной камерой, может сбрасывать одновременно четыре снаряда и поднимать нагрузку в 20 кг.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие отразили шесть попыток ВСУ прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье в Курской области. По данным ведомства, украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 60 военнослужащих, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Президент России Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией»