Подозреваемого в работе на ИГИЛ россиянина задержали в Финляндии

Фото: Poliisi.fi

Полиция Финляндии задержала трех мужчин, которых подозревают в участии в деятельности «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), один из задержанных — россиянин. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на полицию.

Мужчины 1985, 1987 и 1990 годов рождения были задержаны 10 сентября, а 13 сентября их арестовали. Совершенные ими преступления предположительно произошли в Хельсинки в период с 1 января 2023 года по 10 июня 2024 года.

Подозреваемые не являются финскими гражданами, но у них есть виды на жительство в стране. Один из них — 39-летний мужчина из России. Как сам россиянин рассказал финским властям, он родился на Кавказе и там у него возникли проблемы с властями. В 2010 году его похитили и пытали, в 2011 году он был освобожден, после чего попал в Финляндию. В 2017 году против него было возбуждено дело по подозрению в подделке документов, но позже обвинения были сняты.

В начале мая 2024 года в Финляндии задержали трех граждан России по подозрению в вывозе за рубеж товаров двойного назначения. Все задержанные — студенты профессионального училища в Кайнуу, это двое 25-летних мужчин и 18-летняя девушка. Какие именно вещи и куда могли вывозить задержанные, не уточняется. Yle писала, что обычно в таких случаях речь идет об электронике, датчиках или лазерах.