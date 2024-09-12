Кадры из хостела в Москве, где силовики задержали 400 мигрантов

Как силовики нашли 400 мигрантов в хостеле в Москве. Видео

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В хостеле на Профсоюзной улице в Москве силовики провели обыски. Там нашли 439 иностранцев, которых задержали и доставили в полицию. Их проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства, сообщило управление СК по Москве.

Силовики пришли в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества. Также их проверят на совершение других правонарушений.