Как силовики нашли 400 мигрантов в хостеле в Москве. Видео
В хостеле на Профсоюзной улице в Москве силовики провели обыски. Там нашли 439 иностранцев, которых задержали и доставили в полицию. Их проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства, сообщило управление СК по Москве.
Силовики пришли в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества. Также их проверят на совершение других правонарушений.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать
10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе
Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов