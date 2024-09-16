Джузеппе Конте (Фото: Marco Provvisionato / Zuma / ТАСС)

Позиция нынешних итальянских властей по Украине лицемерна, заявил газете La Stampa экс-премьер Италии Джузеппе Конте.

Журналист издания спросил у Конте о недопустимости ударов переданным оружием по России. По словам корреспондента, Конте поддерживает позицию нынешнего правительства, однако сам экс-премьер назвал ее лицемерной.

«Если цель [нынешнего премьер-министра Италии Джорджи] Мелони — выиграть войну с Россией, как она заявила в парламенте, то она не может посылать оружие, установив ограничения на его применение», — отметил Конте. По его словам, это выглядит как «испуганная воинственность».

Конте отметил, что Италии нужно инвестировать в мирные инициативы. «Меня тревожит то, что сменявшие друг друга правительства прерывали благородную итальянскую традицию большого дипломатического потенциала и многополярного видения. Мы вернулись к перспективе полномасштабной войны», — уточнил он.

Джузеппе Конте был премьер-министром Италии с июня 2018 года, в августе следующего года он решил подать в отставку, однако вернулся к обязанностям после поручения президента страны сформировать правительство на основе парламентского большинства, созданного «Движением пяти звезд» и Демократической партией. 26 января 2021 года Конте снова подал в отставку.

Во время своего премьерства он был единственным главой правительства из всех европейских участников «Большой семерки», кто заявил, что в клуб необходимо вернуть Россию.

В марте бывший итальянский премьер отверг линию Евросоюза на продолжение поддержки Украины. Тогда он сказал, что выплатить Киеву €5 млрд в год на покупку вооружений — «это неустойчивая линия» политики. Партия Конте «Движение пяти звезд» отказалась поддерживать резолюцию Европарламента по Украине, поскольку в ней отсутствовало приглашение начать мирные переговоры.

Россия возражает против помощи Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что мир на Украине будет возможен, когда Россия добьется всех своих целей.