Бывший премьер Италии назвал лицемерной позицию властей по Украине
Позиция нынешних итальянских властей по Украине лицемерна, заявил газете La Stampa экс-премьер Италии Джузеппе Конте.
Журналист издания спросил у Конте о недопустимости ударов переданным оружием по России. По словам корреспондента, Конте поддерживает позицию нынешнего правительства, однако сам экс-премьер назвал ее лицемерной.
«Если цель [нынешнего премьер-министра Италии Джорджи] Мелони — выиграть войну с Россией, как она заявила в парламенте, то она не может посылать оружие, установив ограничения на его применение», — отметил Конте. По его словам, это выглядит как «испуганная воинственность».
Конте отметил, что Италии нужно инвестировать в мирные инициативы. «Меня тревожит то, что сменявшие друг друга правительства прерывали благородную итальянскую традицию большого дипломатического потенциала и многополярного видения. Мы вернулись к перспективе полномасштабной войны», — уточнил он.
Джузеппе Конте был премьер-министром Италии с июня 2018 года, в августе следующего года он решил подать в отставку, однако вернулся к обязанностям после поручения президента страны сформировать правительство на основе парламентского большинства, созданного «Движением пяти звезд» и Демократической партией. 26 января 2021 года Конте снова подал в отставку.
Во время своего премьерства он был единственным главой правительства из всех европейских участников «Большой семерки», кто заявил, что в клуб необходимо вернуть Россию.
В марте бывший итальянский премьер отверг линию Евросоюза на продолжение поддержки Украины. Тогда он сказал, что выплатить Киеву €5 млрд в год на покупку вооружений — «это неустойчивая линия» политики. Партия Конте «Движение пяти звезд» отказалась поддерживать резолюцию Европарламента по Украине, поскольку в ней отсутствовало приглашение начать мирные переговоры.
Россия возражает против помощи Украине. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что мир на Украине будет возможен, когда Россия добьется всех своих целей.
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