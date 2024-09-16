Двух детей, пострадавших при нападении в челябинской школе, прооперируют

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Два ребенка, пострадавшие после нападения на школу № 68 в Челябинске, находятся в операционной, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Один ребенок экстренно взят в операционную, второй после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что третий ребенок и взрослый пострадавший госпитализированы в профильные отделения, поскольку в оперативном лечении не нуждаются.

Утром 16 сентября 13-летний ученик школы № 68 пронес в школу молоток, нож и муляж пневматического пистолета и напал в кабинете биологии на одноклассников на перемене после первого урока. По данным Минздрава Челябинской области, пострадали четыре человека: две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и учительница.

Напавшего на одноклассников подростка задержали. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства (по ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Прокуратура по региону также начала проверку.

В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она в том числе поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.