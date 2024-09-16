Росгвардия сообщила о сработавшей тревожной кнопке в школе Челябинска
Тревожная кнопка сработала в школе в Челябинске после вооруженного нападения подростка, сообщила ТАСС пресс-служба регионального управления Росгвардии.
«Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место срабатывания кнопки тревожной сигнализации в школе», — рассказали в пресс-службе.
Росгвардейцы задержали подростка и доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
Ученик напал на школу № 68 в Челябинске утром 16 сентября. Подросток был вооружен молотком и ножом. Учительница попыталась его остановить, рассказывали очевидцы. Во время нападения пострадали четыре человека — педагог и трое детей.
После нападения возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 (организация убийства) и ч. 2 ст. 293 (халатность) Уголовного кодекса.
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