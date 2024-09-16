Мужчину с «удостоверением» задержали у челябинской школы после нападения

Здание школы № 68 в Челябинске (Фото: Андрей Попов / ТАСС)

Полиция задержала неизвестного мужчину, который пытался зайти на территорию школы в Челябинске, где подросток совершил нападение, сообщают «РИА Новости» и телеграм-канал Mash.

Мужчина заявил, что работает в школе, и пытался показать удостоверение. Однако сотрудники полиции, оцепившие территорию школы, задержали мужчину, посадили его в служебную машину и доставили в отдел полиции Ленинского района. «Обычный местный житель. К школе отношения не имеет. С его слов, состоит на учете у психиатра», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Главного управления МВД по Челябинской области.

Утром 16 сентября 13-летний подросток напал с молотком и ножом на учеников и педагогов школы № 68 в Челябинске. Пострадали четыре человека — учительница, две девочки и мальчик (всем детям по 13 лет), сообщили в региональном минздраве. Из школы № 68 после случившегося эвакуировали детей. Позже нападавшего задержали. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.