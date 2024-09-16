Очевидцы рассказали, что учительница пыталась защитить детей в Челябинске

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Учительница защищала детей во время нападения школьника на учащихся, рассказала «Комсомольской правде» очевидица произошедшего.

«Почти девять утра было, конец урока. Слышали крики, визги — думаем: что происходит? Учительница вышла и увидела, что все в крови. Пыталась защитить одноклассника от удара, но не получилось», — сообщила ученица восьмого класса. Она отметила, что кровь была в коридоре и в туалете, после случившегося детей вывели из здания.

Бабушка одной из пострадавших учениц подтвердила порталу 74.ru, что учительница хотела прикрыть детей от ударов подростка, который пришел в школу с молотком и начал избивать им учащихся.

«Одна девочка в реанимации. Не было конфликта. Он ученик этого класса. Там учительница защищала детей. Это классная [руководительница] их», — уточнила женщина. Она добавила, что у ее внучки перелом черепа, поэтому она не может ничего рассказать. По словам бабушки пострадавшей, у второй девочки есть ножевые ранения, но точно о ее состоянии она не знает.

Портал со ссылкой на источники уточнил, что у мальчика также были нож и пневматический пистолет, последний он применить не успел. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что информация об имевшемся у школьника в Челябинске пистолете не подтверждается.

Телеграм-канал Mash сообщил, что мальчик, который напал на одноклассников, сильно ударил молотком учительницу биологии во время урока химии. Преподавательницу зовут Нина Шошина, она — одна из четырех пострадавших. У учительницы, уточняет Mash, закрытая черепно-мозговая травма и перелом пальцев. Всем раненым, за исключением преподавательницы, по 13 лет, как и самому нападавшему.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в школе № 68 в Челябинске ученик напал на других школьников и педагогов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Челябинской области, в пресс-службы региональных минздрава и министерства образования, а также направил запрос в МБОУ «СОШ № 68 Челябинска».

В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.