ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате обстрела сгорели четыре частных дома и две хозпостройки», — написал он в телеграм-канале.
Второй случай произошел в Борисовском районе.Там в результате атаки дрона-камикадзе была повреждена крыша частного дома.
В Шебекинском городском округе атаке пяти беспилотников подверглось село Новая Таволжанка, сообщил глава администрации городского округа Владимир Жданов. Загорелись пять хозпостроек, и начался пожар в одном частном доме. Пожарные занимаются тушением..
Еще один дрон атаковал многоквартирный дом. В нем выбило окна и был поврежден фасад. Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи.
Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.
Приграничные регионы, в том числе и Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
Так, накануне в Шебекинском городском округе в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Также в восьми частных домах выбило окна, были повреждены кровли и заборы, а также один автомобиль.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов