ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

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Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате обстрела сгорели четыре частных дома и две хозпостройки», — написал он в телеграм-канале.

Второй случай произошел в Борисовском районе.Там в результате атаки дрона-камикадзе была повреждена крыша частного дома.

В Шебекинском городском округе атаке пяти беспилотников подверглось село Новая Таволжанка, сообщил глава администрации городского округа Владимир Жданов. Загорелись пять хозпостроек, и начался пожар в одном частном доме. Пожарные занимаются тушением..



Еще один дрон атаковал многоквартирный дом. В нем выбило окна и был поврежден фасад. Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

Приграничные регионы, в том числе и Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, накануне в Шебекинском городском округе в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Также в восьми частных домах выбило окна, были повреждены кровли и заборы, а также один автомобиль.