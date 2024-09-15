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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате обстрела сгорели четыре частных дома и две хозпостройки», — написал он в телеграм-канале.

Второй случай произошел в Борисовском районе.Там в результате атаки дрона-камикадзе была повреждена крыша частного дома.

В Шебекинском городском округе атаке пяти беспилотников подверглось село Новая Таволжанка, сообщил глава администрации городского округа Владимир Жданов. Загорелись пять хозпостроек, и начался пожар в одном частном доме. Пожарные занимаются тушением..

Еще один дрон атаковал многоквартирный дом. В нем выбило окна и был поврежден фасад. Кроме того, есть локальные обрывы на линии электропередачи.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничные регионы, в том числе и Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, накануне в Шебекинском городском округе в результате прямого попадания снаряда в дом погибла женщина. Также в восьми частных домах выбило окна, были повреждены кровли и заборы, а также один автомобиль.

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Вячеслав Гладков Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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