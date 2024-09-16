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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов назвал число бойцов ВСУ, взятых в плен в Курской области

Алаудинов: спецназ «Ахмат» пленил 20 военных ВСУ в Курской области за месяц
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Бойцы спецназа «Ахмат» за месяц боев в Курской области взяли в плен 20 украинских военных, сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

«Из тех, кого мы смогли вывести, это 12 человек на этом [суджанском] направлении. В общем на двух направлениях за последний месяц, получается, наверное, наши ребята взяли человек 20 пленных», — рассказал Алаудинов. Он отметил, что обстановка в Курской области находится под контролем российской армии.

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Фото:Google Maps

15 сентября Алаудинов заявил, что не собирается спасать из плена чеченских бойцов, если они сдались добровольно. По словам командира «Ахмата», ему прислали видео, на которых представители украинских спецслужб дают пленным возможность поговорить с родными, и там «идет напрямую установка, мол, скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять». Он пришел в ярость, когда увидел эти ролики, и подчеркнул, что чеченцы, сдавшиеся в плен, смогут смыть этот позор только кровью.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной произошел 14 сентября. Киев передал 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Москва передала такое же число военных ВСУ, сообщило Минобороны России. По данным МИД ОАЭ, этот обмен между Россией и Украиной при их посредничестве стал восьмым с начала текущего года, а общее число освобожденных достигло 1994 человек.

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Апти Алаудинов спецназ военнопленные Украина Курская область

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