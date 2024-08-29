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Военная операция на Украине ,  
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Медики Курской области получат доплаты за помощь раненым бойцам

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Нияз Галиев / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Нияз Галиев / Бизнес Online / ТАСС

Сотрудники медицинских учреждений в Курской области, которые помогают раненным в военной операции бойцам, будут получать прибавку к зарплате, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что для таких сотрудников сферы здравоохранения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях уже введены дополнительные социальные выплаты. Врачи и медсестры получают прибавку к зарплате в зависимости от выполняемой работы, обязанностей и отработанного времени.

«Сегодня распространим также эту меру на специалистов, которые трудятся в Курской области, где такая доплата уже с августа станет доступной для более чем 2,5 тыс. человек. Тех, кто делает все для спасения жизни и сохранения здоровья наших защитников», — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

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Фото:John Moore / Getty Images

Он отметил, что в помощь курским медикам при лечении пострадавших правительство выделит почти 600 млн руб. на приобретение первоочередного медицинского оборудования.

«Финансирование позволит закупить свыше 430 различных изделий, среди которых передвижные аппараты для ультразвуковых исследований, искусственной вентиляции легких, эндоскопическое оборудование и многое другое. Такое оснащение востребовано для проведения диагностики и терапии и должно поступить в область как можно скорее», — уточнил премьер.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с вооруженными силами Украины (ВСУ). В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.

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«Курская» Михаил Мишустин выплаты медики Военная операция на Украине
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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