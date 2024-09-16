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Общество ,  
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МВД ликвидировало цех по изготовлению контрафактной газировки и сигарет

МВД ликвидировало цех по изготовлению контрафактной газировки и сигарет
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Сотрудники МВД ликвидировали цех по изготовлению контрафактных газированных напитков в Тульской области, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Производство находилось в Чернском районе Тульской области. В результате обысков оттуда изъяли две автоматизированные линии, более 100 тыс. бутылок с готовой продукцией, пустые пластиковые емкости, крышки и этикетки с брендами известных производителей.

Кроме того, полицейские пресекли нелегальное изготовление сигарет в Ленинском районе того же региона. «Они обнаружили производственную линию, более 53 тыс. пачек готовой продукции, 65 тыс. неупакованных сигарет, 7,5 т табачного сырья, два миллиона акцизных марок, этикетки с незаконно нанесенными товарными знаками и фурнитуру», — рассказала Волк.

Было возбуждено уголовное дело о производстве товаров и продукции без маркировки — ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса. Полицейские устанавливают личности организаторов противоправной деятельности и их соучастников.

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1 августа сотрудники ФСБ нашли на Калужской табачной фабрике (КТФ) контрафактные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские сигареты «Корона Kalipso», которые производились под видом настоящих. Силовики изъяли больше 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тыс. поддельных марок «Гознака», которые клеили на контрафактные сигареты. Стоимость контрафактных немаркированных сигарет составила около 800 млн руб.

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Теги
МВД контрафакт Ирина Волк Тульская область газированные напитки сигареты цех

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