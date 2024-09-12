Двух армян задержали во Внуково с 2,5 тыс. пачек нелегальных сигарет

Фото: Федеральная таможенная служба России Фото: Федеральная таможенная служба России Фото: Федеральная таможенная служба России

Сотрудники таможни в аэропорту Внуково задержали двух граждан Армении с партией нелегальных сигарет, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Внуковские таможенники изъяли у двух мужчин, прибывших из Армении, партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 1,5 млн руб. Контрабанду нарушители перевозили в больших спортивных сумках», — рассказали в ведомстве.

Нарушителей задержали в зоне прилета международных рейсов. Они заявили, что перевозят с собой личные вещи, но при досмотре в их сумках обнаружились 2,5 тыс. пачек сигарет армянского производства.

В отношении них завели уголовное дело о контрабанде — п. «в» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемых заключили под стражу.

1 августа сотрудники ФСБ провели выемку документов на Калужской табачной фабрике (КТФ), складах и офисах ее компаний и нашли контрафактные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские сигареты Корона Kalipso, которые производились под видом настоящих.

Всего силовики изъяли больше 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тыс. поддельных марок «Гознака», которые клеили на контрафактные сигареты. Стоимость контрафактных немаркированных сигарет составила около 800 млн руб.