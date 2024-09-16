Пистолет напавшего на школу в Челябинске подростка оказался игрушкой

Прокуратура: пистолет у напавшего на школу в Челябинске был игрушечным

Фото: Прокуратура Челябинской области

Ученик челябинской школы, который напал на одноклассников и педагогов, пронес в школу игрушечный пистолет, а не настоящее оружие. Об этом сообщили РБК в прокуратуре региона.

«По уточненной информации, это был простой игрушечный пистолет», — сообщили там.

Ранее «РИА Новости» и 74.ru сообщали, что подросток пронес в школу молоток, нож и пневматический пистолет, однако последний не успел использовать.

Утром 16 сентября 13-летний ученик челябинской школы напал на учеников и педагогов. Пострадали четыре человека, в пресс-службе минздрава Челябинской области сообщили «Интерфаксу», что это две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и учительница. Двоих детей прооперируют, третьего ребенка и взрослого госпитализировали в профильные отделения.

Напавшего на одноклассников подростка задержали. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства (по ч. 3 ст. 33, п.«а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК). Прокуратура по региону также начала проверку.

В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она в том числе поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны.