Прокуратура проверит охрану школы в Челябинске после нападения

Фото: Прокуратура Челябинской области

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту нападения подростка на своих одноклассников и педагогов в школе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал и.о. прокурора области Евгений Федоров, который будет координировать действия правоохранительных органов.

В прокуратуре добавили, что следят за расследованием уголовных дел, возбужденных по факту нападения в школе.

Утром 16 сентября 13-летний ученик челябинской школы № 68 пронес в школу молоток, нож и муляж пневматического пистолета и напал на учеников и педагогов. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В пресс-службе минздрава Челябинской области сообщили «Интерфаксу», что это две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и учительница. По данным прокуратуры, всех пострадавших госпитализировали.

Напавшего на одноклассников подростка задержали. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства (по ч. 3 ст. 33, п.«а» ч. 2 ст.105 Уголовного кодекса) и халатности (ч. 2 ст. 293 УК).

В школах Челябинска после случившегося усилили меры безопасности, сообщила мэр города Наталья Котова. Она поручила провести дополнительные проверки и проинструктировать службы охраны. Кроме того, по словам Котовой, в школах Челябинска с 17 сентября проведут классные часы, где до детей донесут информацию о возможностях получения психологической помощи, в том числе онлайн или анонимно.