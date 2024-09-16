 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Военная операция на Украине ,  
0 

Четыре человека пострадали при обстреле Сватово в ЛНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские военные обстреляли центр города Сватово в ЛНР, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в телеграм-канале.

«Минновзрывные травмы получили четыре человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка», — уточнила Пащенко.

Пострадавших доставили в Сватовскую центральную городскую больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавила она.

В Новотроицком ДНР три человека погибли при обстреле
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

4 августа обстрелу подвергся Луганск. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства — предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. По его словам, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору. В результате падения обломков ракет загорелась сухая трава. Информации о пострадавших не было.

Минэк спрогнозировал торможение роста в обрабатывающих отраслях

Все главные новости к утру — в сюжете телеканала РБК

Семиклассник напал с молотком на одноклассников

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

Александр Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС

На сколько подорожает аренда жилья в Москве

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Индекс доминирования биткоина находится на самом высоком уровне с 2021 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ЛНР обстрел пострадавшие Украина

Материалы по теме
Пасечник связал с поджогами массовые пожары в ЛНР
Политика
В Кременной в ЛНР украинский беспилотник атаковал пожарную часть
Политика
В ЛНР обвинили ВСУ в ударах по курским домам снарядами со шрапнелью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Как выглядит класс в школе в Челябинске, где школьник напал с молоткомОбщество, 12:25
Вложения ОПИФ в иностранные бумаги упали на 40% на фоне обмена YandexИнвестиции, 12:20
Al-Watan узнала о постоянных контактах Буданова с сирийскими террористамиПолитика, 12:18
Минобороны сообщило об освобождении двух сел в Курской области⁠Политика, 12:06
ТАСС узнал о возбуждении дела о хищениях у Минобороны на ₽1 млрд⁠Политика, 12:05
Пистолет напавшего на школу в Челябинске подростка оказался игрушкойОбщество, 12:04
«Медведь», «Сёгун» и зацензурированный Иисус: как вручали награды «Эмми»Life, 12:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Wildberries объявила о снижении стоимости приемки товара для продавцовБизнес, 12:00
Всеостройке.рф назвал «Стадион «Спартак» самым надежным застройщикомРБК Компании, 12:00
Четыре человека пострадали при обстреле Сватово в ЛНРПолитика, 11:58
Эксперты оценили рост спроса на ипотеку в августеНедвижимость, 11:55
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:45
Кийосаки предсказал взрывной рост цен на золото на снижении ставки ФРСИнвестиции, 11:44
Китай освободил приговоренного к пожизненному сроку американского пастораПолитика, 11:43