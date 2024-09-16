Четыре человека пострадали при обстреле Сватово в ЛНР
Украинские военные обстреляли центр города Сватово в ЛНР, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в телеграм-канале.
«Минновзрывные травмы получили четыре человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка», — уточнила Пащенко.
Пострадавших доставили в Сватовскую центральную городскую больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавила она.
4 августа обстрелу подвергся Луганск. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства — предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. По его словам, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору. В результате падения обломков ракет загорелась сухая трава. Информации о пострадавших не было.
Минэк спрогнозировал торможение роста в обрабатывающих отраслях
Все главные новости к утру — в сюжете телеканала РБК
Семиклассник напал с молотком на одноклассников
Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа
Александр Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС
На сколько подорожает аренда жилья в Москве
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Индекс доминирования биткоина находится на самом высоком уровне с 2021 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов