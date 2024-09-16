Четыре человека пострадали при обстреле Сватово в ЛНР

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Украинские военные обстреляли центр города Сватово в ЛНР, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко в телеграм-канале.

«Минновзрывные травмы получили четыре человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка», — уточнила Пащенко.

Пострадавших доставили в Сватовскую центральную городскую больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, добавила она.

4 августа обстрелу подвергся Луганск. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства — предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. По его словам, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору. В результате падения обломков ракет загорелась сухая трава. Информации о пострадавших не было.