В Луганске после обстрела со стороны Украины прозвучали взрывы
Луганск подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на правительство ЛНР.
Агентство пишет, что в городе «громко», над ним поднимаются клубы черного дыма.
ТАСС сообщает, что серия взрывов в Луганске прогремела примерно с 16:10 до 16:16 мск. Корреспондент «РИА Новости» до этого рассказал о работе ПВО. По информации агентства, мобильная связь в городе работает с перебоями.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. «Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлете к городу. Вследствие падения обломков ракет загорелась сухая трава. Удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору», — сказал он.
Силы ПВО частично отразили атаку, но часть осколков упала в черте города, передает «ЛуганскИнформЦентр».
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник написал в телеграм-канале, что украинские военные, вероятно, предприняли попытку «массированного комплексного удара» по Луганску. «Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города», — написал он.
В июне после атаки на Луганск обрушился подъезд жилого дома, еще более десятка зданий и сооружений было повреждено. В Минобороны заявили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).
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