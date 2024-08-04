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Военная операция на Украине ,  
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В Луганске после обстрела со стороны Украины прозвучали взрывы

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Военная операция на Украине
Силы ПВО частично отразили атаку, но часть обломков упала в черте города, сообщает «ЛуганскИнформЦентр». По словам Пасечника, целью были складские помещения и частный сектор
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Луганск подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на правительство ЛНР.

Агентство пишет, что в городе «громко», над ним поднимаются клубы черного дыма.

ТАСС сообщает, что серия взрывов в Луганске прогремела примерно с 16:10 до 16:16 мск. Корреспондент «РИА Новости» до этого рассказал о работе ПВО. По информации агентства, мобильная связь в городе работает с перебоями.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. «Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлете к городу. Вследствие падения обломков ракет загорелась сухая трава. Удары пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору», — сказал он.

Власти сообщили о ракетном ударе по Луганску
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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Силы ПВО частично отразили атаку, но часть осколков упала в черте города, передает «ЛуганскИнформЦентр».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник написал в телеграм-канале, что украинские военные, вероятно, предприняли попытку «массированного комплексного удара» по Луганску. «Мощно отработала система ПВО. Достоверно видно пока только возгорание травы и леса на окраине города», — написал он.

В июне после атаки на Луганск обрушился подъезд жилого дома, еще более десятка зданий и сооружений было повреждено. В Минобороны заявили, что удар был нанесен пятью ракетами ATACMS. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

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Елена Чернышова
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