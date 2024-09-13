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Военная операция на Украине ,  
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В Новотроицком ДНР три человека погибли при обстреле

Пушилин: в Новотроицком ДНР три человека погибли при обстреле со стороны ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три человека погибли в поселке Новотроицкое Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что трое мужчин — 1978, 1981 и 1985 годов рождения — погибли при обстреле производственного участка Новотроицкого рудоуправления высокоточными ракетами HIMARS, ракетами М30А1 (шрапнельные). По словам Пушилина, это произошло 12 сентября в 21:15 в поселке Новотроицкое Волновахского муниципального округа.

Кроме того, добавил губернатор, была повреждена строительная техника.

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Фото:Яндекс.Карты

Ранее, 12 сентября, Пушилин сообщал о еще одном погибшем и двух раненых в результате обстрела Никитовского района Горловки. Двое мужчин 1983 и 1977 годов рождения получили ранения, еще один мужчина 1963 года рождения скончался в больнице. Всего за 12 сентября погибли четыре человека, позже уточнил губернатор.

Были также повреждены десять жилых домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, четыре объекта гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка (котельная, остановка общественного транспорта), Никитовском районе Горловки (две трансформаторные подстанции). При сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден автомобиль ГУП ДНР «Комтел».

По данным Пушилина, со стороны ВСУ было совершено 18 вооруженных атак, выпущено более 40 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 мм, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные дроны.

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