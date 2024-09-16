Власти Флориды проведут расследование попытки покушения на Трампа

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Американский штат Флорида, на территории которого произошла стрельба у гольф-клуба и попытка покушения на кандидата в президенты США от Республиканцев Дональда Трампа, проведут собственное расследование обстоятельств преступления. Об этом губернатор штата Рон Десантис написал в соцсети X.

«Штат Флорида проведет собственное расследование попытки покушения на территории Trump International Golf Club. Люди заслуживают знать правду о подозреваемом и о том, как он сумел подобраться ближе, чем на 500 ярдов (около 457 метров — РБК), к экс-президенту и нынешнему кандидату от Республиканской партии», — написал Десантис.

15 сентября рядом с гольф-клубом в Уэст-Палм-Бич, где играл Трамп, началась стрельба. ФБР назвало произошедшее попыткой покушения на политика. Трамп заявил, что с ним все в порядке.

Подозреваемого в попытке покушения на политика идентифицировали как Райана Уэсли Рута. Мужчина просунул ствол огнестрельного оружия через ограждение гольф-клуба, он находился в нескольких сотнях метров от политика. Рута задержали.

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил попытку покушения на Трампа, он назвал произошедшее тревожным политическим насилием, опасным для демократии.

Это уже второе покушение на Трампа, которое совершили за последние месяцы. В июле 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс открыл стрельбу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, в том числе сам Трамп. Он получил ранение правого уха.